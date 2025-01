Australian Open, per gli italiani un sorteggio agrodolce

Sorteggio agrodolce stanotte per gli italiani impegnati da domenica nel main draw degli Australian Open (ai quali si è aggiunto Gigante stamane).

Partiamo da Sinner a cui il sorteggio ha sorriso e non poco: primo turno non semplicissimo con Jarry ma per il numero 1 al mondo poi la strada sembra spianata almeno fino agli ottavi di finale dove incontrerebbe verosimilmente uno tra Hurkacz, Rune o si spera Berrettini.

Da testa di serie ai quarti ci dovrebbe essere De Minaur, ma potrebbero inserirsi Tsitsipas o Khachanov in questo spicchio di tabellone.

In semifinale molto probabilmente uno tra Fritz e Medvedev.

L’ottima notizia per Jannik è che Alcaraz, Djokovic e Zverev sono tutti nella parte bassa del tabellone e, quello che arriverà nell’ultimo atto domenica 26 Gennaio, potrebbe essere cotto dalle fatiche dei turni precedenti.

Cobolli, testa di serie numero 32, al primo turno affronterà da favorito Etcheverry e poi il vincente di Giron-Hanfmann: considerando che difende il terzo turno (ottenuto da qualificato nel 2024) il sorteggio non è affatto malvagio.

Purtroppo per lui la strada sembra sbarrata al terzo turno dove ci sarebbe il derby con Sinner.

Sorteggio sfortunato per Berrettini che, da non testa di serie, non poteva chiedere molto: al primo turno subito un incontro ostico con Norrie.

In caso di vittoria ci sarebbe Rune, con il quale Matteo ha perso gil ultimi 3 precedenti: riuscisse a superare anche questo scoglio, ci sarebbe Hubi Hurkacz, che si è dimostrato già on fire alla United Cup.

Scorrendo col tabellone troviamo Luca Nardi che al primo turno sfiderà il bombardiere canadese Diallo in un match da monetina: nel caso riuscisse a superare il primo ostacolo, al secondo turno incontrerebbe uno tra Khachanov e Mannarino.

Derby tra Arnaldi e Musetti, che entrambi i contendenti avrebbero evitato volentieri: previdibile un match lungo tra il sanremese e il carrarino che comunque non hanno pescato benissimo visto che al secondo turno il vincitore affronterebbe uno tra Shapovalov e Bautista (entrambi non nel loro periodo migliore ma che hanno sempre giocato bene in questo torneo) e al terzo turno eventualmente Shelton (altro giocatore da evitare su questi campi).

Sonego affronterà, da favorito, Wawrinka, lontano parente del giocatore che ha vinto questo torneo nel 2014: al secondo turno sfiderebbe il vincente, nell’incontro più atteso tra quelli di primo turno, tra Rublev e Fonseca che si è qualifcato in carrozza per il tabellone principale.

Per Fognini, alle prese con un infortunio alla caviglia costatogli il ritiro questa settimana, match proibitivo all’esordio con Dimitrov: discorso simile per Gigante che, nonostante le ottime sensazioni destate nelle qualificazioni, difficilmente riuscirà a superare lo scoglio Humbert, nonostante il francese negli slam non abbia mai brillato particolarmente.

L’ultimo italiano in tabellone è Darderi che affronterà, in un match da terraioli, lo spagnolo Pedro Martinez: qualora riuscisse a superare il primo turno, il destino per lui sembra essere già segnato perché affronterebbe Zverev, testa di serie numero 2, che sfiderà il redivivo Pouille al primo turno.

