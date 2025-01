Australian Open, per Fonseca debutto da sogno: Rublev spazzato via

[Q] J. Fonseca b. [9] A. Rublev 7-6(1); 6-3; 7-6(5)

L’esordio di Joao Fonseca tra i grandi è a dir poco stupendo: vince e domina il n.9 al mondo, Andrey Rublev. Il diciottenne brasiliano vince così la sua prima partita in uno Slam. L’ascesa è solo cominciata, ma questo ragazzo, sarà nei prossimi anni, tra i più forti tennisti al mondo. Già l’anno scorso aveva fatto un’ottima stagione, vincendo anche le Next Gen ATP Finals. In questo 2025 non ha ancora perso un match e ancor meglio non ha concesso nessun set agli avversari.

Pochi giorni fa ha vinto il Challenger di Canberra in preparazione degli Australian Open. Nel match contro Rublev ha servito con il 70% e un 79% di

punti vinti con la prima di servizio. Inoltre realizza ben 14 ace. Totalizza 51

vincenti contro i 33 di Rublev. Il primo e terzo set si sono decisi al tie-break

dove il brasiliano è riuscito ad avere la meglio. Nel secondo set, Fonseca brekka l’avversario a inizio set, mantenendo poi il vantaggio fino alla fine. Nel prossimo turno Fonseca sfiderà l’azzurro Lorenzo Sonego, per il nostro italiano sarà molto dura.

Dalla stessa categoria