Australian Open: Musetti vince il derby con Arnaldi. Ok Sonego, fuori Cobolli Sonego avanti, Musetti vince il derby con Arnaldi, fuori Arnaldi. Tutti i risultati degli italiani impegnati agli Australian Open.

Dopo la vittoria nella notte italiana di Matteo Berrettini, arrivano i successi di Musetti e Sonego. Fuori Cobolli.

Il derby italiano al 1° turno degli Australian Open tanto atteso è andato a

Lorenzo Musetti, n.15 ATP e 16esima tds, che ha battuto Matteo Arnaldi in 4 ore di match con il punteggio 7-6(4) 4-6 7-6(5) 6-3.

È stata una maratona, in cui ogni set è stato combattuto fino all’ultimo, due set, tra l’altro, sono finiti al tie-break. Musetti è partito più in sordina ma è riuscito poi a vincere il primo set, cedendo il successivo. Il toscano ha servito con il 61% e con il 63% di punti vinti al servizio. Le percentuali non sono brillantissime e se vorrà andare avanti dovrà migliorare anche a livello di gioco. Arnaldi ha lottato ma non è bastato, deve ancora perfezionare qualcosa per salire di ranking e vincere questo tipo di partite.

Gli highlights del match

L. Sonego b. S. Wawrinka 6-4 5-7 7-5 7-5

Buona anche la partenza di Lorenzo Sonego che sconfigge per 3 set a 1 la wild card Stan Wawrinka. L’azzurro ha giocato meglio con 12 ace e il 62% al

servizio contro il 50% dello svizzero. Chiaramente la leggenda svizzera ha 39 anni e a questi livelli, dopo i diversi infortuni, la differenza d’età si fa sentire. La partita è durata 3 ore e un quarto. Sonego ha vinto il primo set con un break subito al terzo gioco. Wawrinka nel secondo ha tenuto botta, vincendo il set. Nel terzo e quarto, Lorenzo con i break all’undicesimo game ha vinto il match.

Gli highlights del match

T. M. Echeverry b. F. Cobolli [32] 6-7 6-3 7-5 6-1

Si ferma al primo turno degli Australian Open l’avventura di Flavio Cobolli, che dopo essere partito molto bene si perde nei set successivi. L’argentino Echeverry sconfigge per 3 set a 1, in 3 ore e mezzo di match, l’azzurro.

Dopo aver vinto il primo set al tie-break, dopo una lunga battaglia, Cobolli, non riesce a finalizzare nei set successivi. La percentuale delle prime di servizio è stata troppo bassa intorno al 55%. Non che Echeverry sia stato così tanto migliore ma in certi momenti ha sfruttato meglio il momento. La sfida è stata comunque bella e combattuta fino alla fine. Nell’ultimo set Cobolli si è lasciato un po’ andare, calando di intensità e perdendo il set nettamente.

Gli highlights del match

Dalla stessa categoria