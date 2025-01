Australian open, Musetti show: battuto Shapovalov

Lorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera al terzo turno degli Australian Open battendo Denis Shapolavov in tre set (7-6 (3) 7-6 (6) 6-2 in due ore e 35 minuti il punteggio). Una partita, questa, che dimostra la differenza tra un giocatore di talento, l’azzurro, che sta completando la sua maturazione dentro e fuori dal campo e uno, il canadese, che ha un meraviglioso braccio, ma purtroppo anche un carattere con evidenti difficoltà a convivere con il tennis di massimo livello. Fin dall’inizio si era capito che sarebbe stato un match, quello disputato sul campo 3 di Melbourne, con non troppa tattica e tanti colpi di rara bellezza, e così è stato.

