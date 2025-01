Australian Open Juniores, Vasami e De Marchi e al terzo turno

Il secondo turno degli Australian Open Juniores 2025 è andato molto bene per l’Italia con le vittorie di Jacopo Vasami e Andrea De Marchi.

Vasami ha sfidato il tedesco Mackenzie, vincendo nettamente in 2 set, 6-4 6-1, in un’ora di gioco. Nel primo set l’azzurro ha brekkato l’avversario nel decimo gioco, break che ha consentito la vittoria del set. Nel secondo non vi è proprio storia con due break subiti dal tedesco e vittoria netta, schiacciante di Vasami. L’azzurro adesso sfiderà Kouame testa di serie n.13 del torneo.

Successo anche per Andrea De Marchi testa di serie n.12. Partita più combattuta di quella di Vasami ma Andrea è riuscito lo stesso a chiudere in in due set contro lo statunitense Noah Johnston in circa settanta minuti. Nel primo set De Marchi è partito male, costretto a recuperare un break di svantaggio. Finale di set scintillante però per l’italiano Che strappa il servizio all’ottavo e decimo gioco aggiudicandosi il set.

Nel secondo set di nuovo sotto di un break De Marchi, stavolta recupero immediato nel secondo game. La partita serue regolarmente i servizi fino al decimog ame, quando sul 5-4 De Marchi trova il break decisivo vincendo così il set e il match. Al prossimo turno sfiderà Pleshivtsev.

Secondo turno

J. Vasami b. J. Mackenzie 6-4 6-1

A. De Marchi [12] b. N. Johnston 7-5 6-4

