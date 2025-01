Australian Open Juniores: buona la prima per i ragazzi azzurri

Sono iniziati anche gli Australian Open Juniores con subito 3 italiani al primo turno di qualificazioni. Ottimo l’esordio per tutti e 3 che hanno sconfitto nettamente i rispettivi avversari. Pierluigi Basile, che ha compiuto 18 anni una settimana fa, ha sconfitto l’australiano Han con un netto 6-2 6-1, dominando la partita dall’inizio alla fine.

Esordio positivo anche di Gabriele Crivellaro che con un punteggio simile a quello di Basile, 6-1 6-2, ha sconfitto il giapponese Oda.

Successo anche per il terzo azzurro, Michele Mecarelli, in gara nella prima giornata di qualificazione. Anche il marchigiano ha lasciato tre soi game all’avversario, un altro australiano, Heaton Pann.

Nella giornata di domani, 16 gennaio 2025, i 3 azzurri torneranno in campo per l’ultimo turno di qualificazione. In caso di vittoria, accederebbero al main draw.

Risultati

M. Mecarelli b. H. Pann 6-2 6-1

G. Crivellaro b. Y. Oda 6-1 6-2

P. Basile b. L. Han 6-2 6-1

