Australian Open juniores, bene gli azzurrini

Gli azzurri fino ad oggi si stanno ben comportando agli Australian Open

Juniores, con altre 2 vittorie, quelle di Gabriele Crivellaro e Pierluigi Basile.

Per Crivellaro questo torneo potrebbe essere un’ottima vetrina oltre che a

portarlo a puntare su degli obiettivi interessanti per questo 2025. Il ragazzo è

giovane, ha già vinto qualche titolo a livello juniores, adesso dovrà fare un salto

di qualità e di classifica. Nel 1° turno degli Australian Open Juniores ha

sfidato il 18enne giapponese Shion Itsusaki, vincendo in 1 ora e 15 minuti di

gioco. Nel primo set annienta l’avversario con un netto 6-1, brekkando per ben

2 volte. Nel secondo set ognuno dei due tiene il proprio servizio, arrivando al

tie-break, dove a spuntarla è stato il giovane azzurro Crivellaro. Al prossimo

turno sfiderà la testa di serie n.5 del torneo Jagger Leach.

G. Crivellaro b. S. Itsusaki 6-1 7-6(3)

Pierluigi Basile invece ha affrontato la wild card di casa, l’australiano Jake

Dembo. Match interessante finito con la vittoria dell’azzurro in 3 set in quasi 3

ore di gioco. Basile è originario di Martina Franca, allenato da Fabio Gorietti e

adesso si allena al Tennis Training di Foligno. Nel 2024 è stato il primo 2007 ad

aver avuto accesso a un main draw di un torneo Challenger. Le sue

caratteristiche principali sono il dritto molto potente e un rovescio a una mano.

Al 1° turno degli Australian Open Juniores ha sconfitto Jake Dembo in una

bella lotta. Due dei tre set sono arrivati al tie-break, il primo vinto

dall’australiano che si è portato in vantaggio. Il secondo set, successo di Basile,

mentre nel terzo la musica cambia e l’azzurro domina in campo vincendo con

un netto 6-1, brekkando 2 volte l’avversario. Per Basile adesso la testa di serie

n.3 del torneo, lo spagnolo, Andres Santamaria Roig.

P. Basile [Q] b. J. Dembo [W] 6(4)-7 7-6(5) 6-1

