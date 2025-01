Australian Open, giornata di sorprese: fuori Tsitsipas, ecco McCabe e Faria

A. Michelsen b. [11] S. Tsitsipas 7-5; 6-3; 2-6; 6-4

Nella seconda giornata del 1° turno degli Australian Open non sono mancate sicuramente le sorprese. Una su tutte l’uscita di Stefanos Tsitsipas in quattro set contro l’americano ventenne Alex Michelsen. Si sapeva che il greco non fosse in forma però una probabile uscita al primo turno era impronosticabile. Michelsen dal canto suo sta vivendo un buon momento in questo inizio 2025. La percentuale al servizio dello statunitense è stata migliore, altro dato che sta a dimostrare un livello di gioco superiore al momento del greco.

[WC] J. McCabe b. [Q] M. Landaluce 6-4; 6-3; 6-4

Ottimo anche il primo turno della Wild Card di casa, James McCabe, n.258

del ranking ATP, che batte in 3 set nettamente lo spagnolo Martin Landaluce. E’ stato uno scontro tra giovani della nuova generazione con McCabe ad avere la meglio in 2 ore di gioco. L’australiano ha servito con il 77% e con un 83% di punti vinti con la prima di servizio e 63% di punti vinti con la seconda. Per il giocatore di casa è la prima vittoria a livello Slam, adesso se la vedrà proprio con Michelsen in un match che sarà sicuramente spettacolare. Entrambi hanno dimostrato un livello di gioco interessante.

[Q] J. Faria b. Kotov 6-1; 6-1; 7-5

Tra i match più veloci a concludersi vi è quello tra il ventunenne portoghese Jaime Faria, n.125 ATP, e Kotov. Match terminato in 1 ora e 45 minuti di gioco con un netto 3 a 0 per Faria. Il portoghese, proveniente dalle qualificazioni, non ha mai perso una partita in questo 2025. Kotov invece aveva iniziato ad Adelaide subito con una sconfitta e non sembra essere nella sua forma migliore. Faria ha servito meglio con il 63% e il 77% di punti vinti con la prima di servizio. I primi 2 set sono volati e chiusi con un 6-1 entrambi. Il terzo è stato più combattuto ma Faria ha vinto senza problemi. Adesso aspetterà il suo avversario, che potrebbe essere Novak Djokovic.

