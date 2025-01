Australian Open doppio: tutto facile per Vavassori/Bolelli, fuori Errani/Paolini

La coppia del doppio maschile tra le più in forma al mondo, Vavasori-Bolelli,

vince in scioltezza contro la coppia spagnola Munar-Martinez. Successo in

poco meno di due ore agli ottavi di finale degli Australian Open 2025. La

coppia italiana ha già vinto un titolo in stagione, quello di Adelaide pochi giorni

fa e nel 2025 non ha ancora perso un match. Gli azzurri siglano 10 ace e

servono con il 73% al servizio. La percentuale più ampia rispetto agli avversari

sono i punti vinti con la seconda di servizio 87% contro il 48% degli spagnoli.

Nel primo set il break arriva al sesto gioco in favore di Vavassori-Bolelli che

poi tengono fino alla fine, vincendo il set. Nel secondo set entrambe le coppie

perdono rispettivamente un set, giocando così il set al tie-break con successo per

Vavassori-Bolelli. La coppia italiana n.3 del seeding accede così ai quarti

dove affronterà il doppio Borges-Cabral.

S. Bolelli/A. Vavassori [3] b. P. Martinez b. J. Munar 6-3 7-6(6)

