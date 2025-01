Australian Open: Djokovic vintage, Alcaraz distratto e Zverev dominante

Strana partita quella di Nole, oggi portata a casa con un perentorio 61 64 64 ma certo non facile. Il buon Machac tennista solido e capace recuperi impossibili a costretto il campione serbo a scambiare parecchio da fondo mettendo in risalto semmai che Nole i suoi 37 anni se li porta benissimo.

Infatti da grande campione quale è ha tenuto testa al ceco soprattutto sul servizio di quest’ultimo collezionando solo nei primi due set la bellezza di 14 palle break di cui solo 4 trasformate ma che davano a Nole la possibiltà di chiudere i primi due set con il punteggio di 6-1 6-4. Il terzo set inizia benissimo per il serbo che ottine il break al primo gioco e difendendolo fino alla fine chiudendo il match con il punteggio di 6-4 in 2 ore

Che dire di Nole e un campione assoluto andando avanti potrebbe trovare fiducia nei suoi colpi (già stasera nello scambio ha sbagliato pochissimo dimostrando di essere entrato in palla) e allora potrebbe fare paura a tutti in primis ad Alcaraz che si trova dalla stessa parte del tabellone e che sinceramente fino ad ora sembra il giocatore più in forma del torneo.

Intanto al prossimo turno troverà un altro ceco Jiri Lehecka altro giocatore non proprio facile. Vedremo cosa sarà capace il buon Nole. Sicuramente non sarà faciel per nessuno mandarlo a casa.

Carlos Alcaraz dimostra di non aver superato del tutto i problemi di concentrazione che lo hanno contraddistinto nell’ultima parte di 2024. Il numero tre del mondo si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open battendo in quattro set Nuno Borges – 6-2 6-4 6-7 (3) 6-2 – , concedendo un set al portoghese n. 33 del mondo, che ha approfittato del passaggio a vuoto del fuoriclasse spagnolo.

Nessun problema per Alexander Zverev. Il numero due del mondo non concede nemmeno un set all’avversario. Stavolta la “vittima” è stata il britannico Fearnely, che aveva eliminato Nick Kyrgios al primo turno: 6-3 6-4 6-4 il punteggio a favore del tedesco, che ora attende il vincente tra Ugo Humbert e Arthur Fils. Vittoria anche per Tommy Paul sullo spagnolo Carballes Baena in tre set: 7-6 (0) 6-2 6-0.

QUI gli highlights dei match

Terzo turno

[7] N. Djokovic b. [26] T. Machac 6-1 6-4 6-4

[24] J. Lehecka b. B. Bonzi 6-2 6-3 6-3

[15] J. Draper b. A. Vukic 6-4 2-6 5-7 7-6(5) 7-6(8)

[3] C. Alcaraz b. N. Borges 6-2 6-4 6-7(3) 6-2

A. Davidovich Fokina b. J. Mensik 3-6 4-6 7-6(7) 6-4 6-2

[12] T. Paul b. R. Carballes Baena 7-60) 6-2 6-0

[14] H. Humbert b. [20] A. Fils 4-6 7-5 6-4 1-0 rit.

[2] A. Zverev b. J. Fearnley 6-3 6-4 6-4

