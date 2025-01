Australian Open, day-2: i risultati del tabellone femminile

[23] M. Frech b. [Q] P. Kudermetova 6-4 6-4

M. Uchijima b. M. Linette 4-6 6-2 7-6(10-8)

[12] D. Shnaider b. E. Cocciaretto 7-6(4) 6-4

[WC] A. Tomljanovic b. A. Krueger 6-4 4-6 6-4

[LL] H. Dart vs [Q] J. Fett

[27] A. Pavlyuchenkova vs Yuan Y.

L. Siegemund b. [Q] H. Baptiste 3-6 7-5 6-4

[3] C. Gauff b. S. Kenin 6-3 6-3

J. Burrage b. [Q] L. Jeanjean 6-2 6-4

[20] K. Muchova vs N. Podoroska

N. Osaka vs C. Garcia

[PR] B. Bencic vs [16] A. Ostapenko

[WC] T. Gibson b. Z. Sonmez 3-6 7-6(4) 6-1

J. Niemeier vs [Q] M. Chwalinska

[Q] N. Hibino vs [17] M. Kostyuk

[25] L. Samsonova b. K. Rakhimova 6-2 6-4

O. Danilovic b. A. Rus 6-4 6-4

E. Mertens vs [Q] V. Golubic

[WC] M. Joint vs [7] J. Pegula

G. Minnen vs [Q] D. Aiava

[Q] D. Snigur vs [10] D. Collins

[28] E. Svitolina b. S. Cirstea 6-4 6-4

[Q] S. Bejlek vs C. Dolehide

[LL] P. Martic vs J. Cristian

L. Bronzetti vs [21] V. Azarenka

R. Sramkova b. K. Volynets 3-6 6-2 6-2

K. Siniakova vs [2] I. Swiatek

Dalla stessa categoria