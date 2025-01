Australian Open: cuore Sonego, ottavi di finale per lui!

Lorenzo Sonego continua il suo bellissimo percorso agli Australian Open

2025 con il successo contro l’ungherese Marozsan. In 3 ore e 15 minuti

sconfigge l’avversario per 3 set a 1. Sono ben 15 gli ace per Sonego e con un

63% al servizio. Il dato più in positivo sono i punti vinti con la prima di

servizio, 85%. I primi due set sono molto combattuti e ognuno dei due tiene il servizio fino a portare i set al tie-break. Nel primo set ha la meglio Marozsan, nel secondo Sonego.

Nel terzo e quarto set, Lorenzo alza il suo livello, brekkando l’avversario due volte nei rispettivi set e vincendo così la partita. Questo successo ha fatto sì che sia il suo miglior risultato agli Australian Open in carriera. Adesso negli ottavi di finale si troverà l’americano 19enne che sta

sorprendendo tutti, Learner Tien. La sfida sarà difficile ma non impossibile,

anche perché basta ricordare che nel turno precedente Sonego ha sconfitto Joao

Fonseca.

L. Sonego b. F. Marozsan 6(3)-7 7-6(6) 6-1 6-2

