Australian Open: Alcaraz fa sul serio, Djokovic perde ancora un set, si ferma Passaro

Parte bassa del tabellone che riparte da Novak Djokovic e Carlos Alcaraz in attesa di Alexander Zverev, che giocherà (forse, visto il tempaccio) nella nostra tarda mattinata.

Mentre Carlitos non ha avuto problemi contro Nishioka – dopo nemmeno tre quarti d’ora era già avanti due set a zero e ha finito per concedere la miseria di 5 game – Djokovic ha ormai intrapreso una lotta con il tempo che passa. Più lui (il tempo) che Faria è stato il problema di Nole, il volto sempre sempre più scavato e la potenza che scema ogni minuto che passa, insieme, che tristezza, alla mobilità. Djokovic arriva con un leggerissimo ritardo sulla palla e fa fatica a dare quindi la potenza giusta ai suoi colpi consentendo all’avversario di turno di poter giocare con meno pressione. Faria rimane troppo lontano anche da questo Djokovic, nonostante un servizio molto buono ma ormai nemmeno entro in top200 con un servizio meno che ottimo, ma già Machach potrebbe essere un problema di ben altro genere. Il boemo ha battuto Opelka in tre ore e mezza, non dovrebbe far fatica a recuperare e sarà il primo, e non certo l’ultimo, severo banco di prova di Djokovic. Vedremo se lui e Murray riusciranno a inventarsi qualcosa.

Gli highlights di Djokovic

Per il tennis italiano la nota negativa di giornata è stata la sconfitta di Passaro. Dopo un paio di combinazioni fortunati – il ripescaggio da lucky loser e la vittoria contro un menomato Dimitrov, al secondo turno, seppur non giocando male, il 24enne perugino ha perso contro Bonzi. Il match è durato poco più di 2 ore e il francese ha vinto per 3 set a 1. Le percentuali al servizio sono state buone, così come i punti vinti con la prima di servizio. In questo momento però il francese, galvanizzato anche dal successo al primo turno contro Goffin è in uno stato di forma migliore.

Nel primo set l’azzurro non è riuscito ad entrare in partita vincendo appena un paio di game, mentre nel secondo ha lottato ma non è stato sufficiente lo stesso. Passaro non si è arreso e ha vinto il terzo set, ma pur avendo tante possibilità di brekkare Bonzi nel quarto alla fine è stato lui a cedere nel fatale decimo game.

C’è stato anche l’esordio del doppio azzurro, Vavassori-Bolelli, agli Australian Open 2025., freschi di vittoria dell’ATP di Adelaide.

Il duo italiano testa di serie n.3 del torneo ha sconfitto in un’ora di gioco il duo tedesco, Frantzen-Jebens, dominando la partita. Il servizio per i nostri ha tenuto una percentuale del 79% con l’84% di punti vinti con la prima.. Nel primo set break nel quarto gioco che permette poi a Vavassori-Bolelli di vincere il set 6-3. Nel secondo i due sono andati avanti di due break, si sono distratti restituendone uno ma ma non è stato sufficiente ai tedeschi, sconfitti 6-4.

Al prossimo turno il duo azzurro se la vedrà con Darderi-Hidalgo.

Risultati

[7] N. Djokovic b. [Q] J. Faria 6-1 6-7(4) 6-3 62

[3]C. Alcaraz b. Y. Nishioka 6-0 6-1 6-4

B. Bonzi b. F. Passaro 6-2 6-4 3-6 6-4

S. Bolelli/A. Vavassori [3] b. C. Frentzen/H. Jebens 6-3 6-4

L’elenco completo dei risultati aggiornati in tempo reale

