L’Italia parte forte: 2-0 alla Svizzera, ottimi Cobolli e Paolini

Inizia anche per l’Italia la United Cup, schierando Flavio Cobolli e Jasmine Paolini nei due match dei singoli. Cobolli affronta Dominic Stricker n.300 del Mondo. Seppur non ottime le percentuali al servizio per l’azzurro riesce a portare a casa il match, chiudendo in 2 set (6-3; 7-6). Soprattutto i punti vinti con la 2° di servizio hanno fatto la differenza. Nel primo set, il romano brekka subito il primo gioco allo svizzero e al nono, che risulta essere l’ultimo del set. Nel secondo set la battaglia è più combattuta, entrambi tengono i loro turni di servizio, facendo finire il set al tie-break. L’azzurro in quel momento dimostra più forza nei colpi, riuscendo a vincere e chiudere la partita, portando l’Italia sul 1 a 0.

F. Cobolli b. D. Stricker 6-2; 7-6(2)

Jasmine Paolini chiude l’opera, sconfiggendo in maniera nettissima, Belinda Bencic. La svizzera è sembrata proprio fuori dalla partita, senza mai trovare il ritmo, match terminato dopo un’ora di gioco. La n.4 del ranking WTA fa valere la sua forza, servendo meglio, ma soprattutto segnando molti più punti con la prima e seconda di servizio. Nel primo set sono stati ben 3 i break subiti dalla svizzera, concludendo il parziale 6-1. Nel secondo la musica non cambia, perde subito in apertura il servizio per poi perderlo altre 3 volte nel corso del set. Con questa vittoria l’Italia vince in scioltezza all’esordio, aspettando la prossima sfida con la Francia.

J. Paolini b. B. Bencic 6-1; 6-1

