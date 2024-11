Medvedev torna in corsa, strapazzato de Minaur

[4] D. Medvedev b. [7] A. de Minaur 6-2 6-4

Quel diavolo di Medvedev oggi si è alzato col piede giusto. Dopo la partita contro Fritz il russo sembrava già sulla scaletta dell’aereo per Mosca e invece ora si trova in piena corsa per accedere alle semifinali di quello che una volta si chiamava Master. Colpa (o merito, fate voi) della formula, che consente anche a chi ha la giornata di luna storta di recuperare anche se naturalmente sarà un’impresa tutt’altro che facile. Ad ogni modo oggi Medvedev ha fatto una partita senza sbavature e in fondo si è meritato di giocarsela con Sinner giovedì, anche se partirà sfavorito, considerato come sono andati gli ultimi incontri tr ai due.

Non si può neanche dire che la partita di oggi abbia dato chissà quale indicazioni, perché de Minaur ha lottato ma così come con Sinner non è mai parso davvero in partita e ha addirittura chiuso il match vincendo un game in meno di domenica. A Medvedev è bastato evitare di perdersi in mattane per portare a casa una vittoria netta e mettere le dita nelle orecchie, per mostrare al pubblico torinese che forse farebbe bene a seguire qualche partita oltre che il solo Sinner.

Il bello è che de Minaur in teoria sarebbe ancora in corsa, in fondo basterebbe che Sinner battesse sia Frits stasera che Medvedev venerdì e poi confidare nella differenza game. Fantascienza? Più o meno, visto che l’australiano in due partite ha racimolato la miseria di 13 game. Ma lo spettacolo torinese latita, meglio divertirsi con qualche numero.

