Atp Shangai, Cobolli si regala Djokovic, fuori Berrettini e Musetti

Flavio Cobolli ha la meglio su Stan Wawrinka in un match davvero molto bello e si regala la sfida di terzo turno contro Novak Djokovic. L’azzurro si è imposto in 3 set (6-7 (6) 7-6 (4) 6-3) in 2 ore e 31 minuti di gioco) battendo uno svizzero davvero molto in forma, molto solido col servizio e con i vecchi colpi che lo hanno reso grande (3 slam) in grande forma.

Lorenzo Musetti perde una partita praticamente già vinta contro contro David Goffin, nel secondo del Masters 1000 di Shangai. Il toscano, testa di serie numero 15 del torneo, è stato sconfitto dal belga in tre set (1-6 7-6 (6) 6-2 in 2 ore e 28 minuti), in un match dove l’azzurro era avanti di un set e di un break nel secondo set.

Niente da fare per Matteo Berrettini contro Holger Rune. L’azzurro ha giocato una buona partita ma il danese, testa di serie numero 12, per la prima volta da tanto tempo, è sembrato davvero centrato. Nonostante questo Matteo ha ceduto solo in tre set, tutti lottatissimi (4-6 6-4 6-3 in due ore) mostrando un livello di gioco molto alto in certe fasi del match, ma purtroppo non è bastato

