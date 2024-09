Vavassori/Bolelli, sì! L’Italia batte il Belgio 2-1 ed è quasi a Malaga

E alla fine il Matteo nazionale ce l’ha fatta, batte 3-6 6-2 7-5 il belga Blockx e assegna il primo punto all’Italia. Un Berrettini non proprio al massimo quello sceso in campo contro il diciannovenne d’oltralpe che invece ha interpretato il match con una precisione e un puntiglio non male. Si partiva nel primo set con un Matteo molto indeciso falloso e infatti al 4 game arrivava il break 4-1 che il belga teneva fino alla fine del set chiudendo con un perentorio 6-3.

Nel secondo set invece si vedeva subito un Berrettini ad un altra velocità piu preciso al servizio meno falloso risultato 4 1 Matteo che brekkava anche al game successivo e chiudeva con il punteggio di 6-2. Nel terzo equilibrio assoluto fino al 6 5 per il nostro portacolori, a quel punto Blocks si disuniva un attimo e Berrettini saliva 15-40 dopo la prima annullata dall’avversario chiudeva il match con un dritto lungo linea vincente.

Alla fine la partita l’ha portata a casa il nostro Matteo nazionale ma non e’ stata una grande partita anche se e’ un sollievo vedere finalmente Berrettini stare bene e lottare su ogni palla. Sicuramente non ha da che migliorare e queste vittorie fanno solo bene la fisico e al morale.

Niente da fare per Flavio Cobolli nel secondo match della giornata dell’incontro fra Italia e Belgio l’italiano si arrende a Zizou Bergs signor giocatore che per tutto il match ha comandato scambi e colpi vincenti. Non che Flavio non abbia combattuto anzi ma non ha mai dato la sensazione se non nel tie break del secondo set di potercela fare. Il primo Set lo comanda all’inizio Cobolli portandosi sul 3 1 a quel punto il belga sale in cattedra e chiude il set con un secco 6 3. Nel secondo break che sembrava conclusivo di Bergs sul 6 5 ma sul piu bello il transalpino cede anche lui il servizio e nel tie break cede ad un ritrovato Flavio che si aggiudica il set 7 6 (7-5 punteggio tie break). Nell’intervallo fra il secondo e terzo set Zizou resta negli spogliatoi anche più del dovuto ma a giusta ragione infatti al rientro asfalta letteralmente l’azzurro infilando 6 giochi di fila e chiudendo il match con il punteggio di 6-0.A questo punto decide il doppio Bolelli Vavassori contro Gille Vliegen non proprio gli ultimi arrivati (vincitori del torneo di Montecarlo quest’anno e coppia molto insidiosa) sarà quindi un match duro molto duro, staremo a vedere come finirà.

