Grande Arnaldi, cuore Sonego: l’Italia batte il Cile

Soffrendo tantissimo, l’Italia batte il Cile ed è ancora in corsa per la Davis Cup. Una partita quella tra Sonego e Jarry da circoletto rosso.

Iniziata a senso unico con il cileno che prendeva a pallate l’azzurro sembrava che non ci fosse un domani per Lorenzo, chiuso il set con il punteggio di 6-3. Il secondo è un set da fantascienza, condotto avanti di un break dall’italiano poi ripreso sul 4 pari e sul 5 4 per Jarry. Il cileno sul.servizio di Sonego aveva la bellezza di 4 match point annullati dall’azzurro uno dietro l’altro, fino a vincere il game. Raggiunto sul 5 pari Jarry perdeva il servizio e Sonego chiudeva 7-5 un set incredibile.

All’inizio del terzo sull’1-1 il sudamericano avanti 40 a 0 perdeva il sevizio e Lorenzo si portava sul 3-1 poi sul 5 3 sprecava un primo.match point sul servizio di Jarry. A questo punto Sonego andava a servire per il match 40-0 in un battibaleno e vittoria. Un 2-0 che dà speranza e fiducia.

Il punto dell’1-0 lo aveva regalato Matteo Arnaldi, che aveva riacchiappato il match e le speranze di una nazione battendo il Cristian Garin con il punteggio di 2-6 6-4 6-3 portando a casa quindi la sua prima vittoria in Davis. La partita era iniziata in salita per il nostro portacolori, insicuro al servizio e in balia delle bordate del Cileno; infatti sul 3 a 2 cedeva il servizio perdendolo di nuovo due game dopo e lasciando il secondo set all’avversario con il punteggio di 6-2.

L’inizio del secondo pero’ vedeva un Arnaldi piu concentrato e dopo un gioco interminabile 6 parità strappava il servizio a Garin portandosi sul 4-1 chiudendo il set per 6-4.

Da lì Matteo è apparso sinceramente un altro giocatore, preciso al servizio, attento nello scambio e anche in grado di vincere punti spettacolari. Il set finiva 6-3 dominato dall’azzurro che cosi portava il primo punto all’Italia. Arnaldi si è mostrato di sicuro uno sul quale fare affidamento per il futuro.

