Alcaraz come Sinner: lo spagnolo salta la Davis Cup

Dopo il ko in semifinale agli Us Open Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait per la Coppa Davis, in programma dal 12 al 17 settembre a Valencia dove la Spagna affronterà Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

Lo ha annunciato in un comunicato la federazione spagnola di tennis. Al suo posto il capitano iberico, David Ferrer, ha convocato Albert Ramos Vinolas che completa la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles.

