L’Italia (anche senza Sinner) vola a Malaga: Arnaldi batte Borg ed è fatta!

Matteo Arnaldi batte Leo Borg, figlio del mito, 6-4 6-3 e l’Italia si qualifica ai quarti di finale di Davis. Ora toccherà a Lorenzo Sonego affrontare Elias Ymer nel secondo singolare. E menomale che il buongiorno non si vede dal mattino, perché dopo la batosta di apertura col Canada pochissimi credevano a una qualificazione per i quarti di finale di Coppa Davis in Spagna (21-26 novembre).

L’importante è che ci abbiano creduto gli azzurri di Filippo Volandri, capaci venerdì di ribaltare la situazione vincendo 3-0 la sfida col Cile e con altrettante rimonte. Una giornata epica che ha rilanciato le speranze azzurre. Il Canada, che ieri ha superato la squadra di Massu per 2-1 ci ha poi permesso di presentarci alla sfida finale di oggi con la Svezia più sereni. Ci sarebbe bastato un punto, ovvero una sola partita vinta per passare il turno e la matricola, alla prima presenza in azzurro, non ha sbagliato un colpo. Martedì il sorteggio deciderà quale sarà la nostra avversaria a Malaga.

