Us Open, Italia gioia e dolori: fuori Berrettini, Musetti avanti con una grande rimonta

Poco più di due ore di partita e solamente un set lottato, il secondo: Matteo Berrettini cede nettamente a Taylor Fritz. Si sperava in un match equilibrato sul Louis Armostrong e invece l’intrigante secondo turno degli Us Open va via piuttosto veloce dalla parte dell’americano, testa di serie numero 12 del torneo: 6-3 7-6 (1) 6-1.

Con una sofferenza inaudita, annullando due match point e giocando al limite, Lorenzo Musetti batte Miomir Kecmanovic e accede al terzo turno degli Us Open 2024. Altri punti per l’azzurro, che lo scorso anno uscì al primo turno contro il francese Droguet. Ora, per il carrarese, ci sarà l’ostacolo Nakashima. L’americano ha surclassato Rune nel primo turno, prima di superare Cazaux nella seconda partita. Intanto Musetti può godersi la vittoria sul serbo, che lo aveva sconfitto in Coppa Davis l’anno scorso. Finisce 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5 in 3 ore e 50 minuti di gioco per l’azzurro, che già nel primo turno aveva faticato contro Opelka.

Dalla stessa categoria