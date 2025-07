MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera

MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che ha scelto di affidare a MXP il coordinamento dell’intero dipartimento tennis, dalla didattica di base all’attività competitiva, più settore agonistico, corsi adulti e non solo. L’altra è un potenziamento della collaborazione già attiva col Tennis Caslano, nel Canton Ticino: fino a oggi, a MXP era affidato un lavoro di consulenza per il settore agonistico, mentre dalla prossima stagione i tecnici del team si occuperanno delle attività didattiche a 360 gradi, dall’avviamento all’agonismo, creando una proposta sportiva di grande valore. “Le due nuove collaborazioni – dice Marco Brigo, direttore sportivo MXP – si affiancano a quella col Quanta Club e ci permettono di ampliare l’offerta, oltre che di allargarci a livello geografico in tre aree complementari. Saremo a nord di Milano col Quanta Club, a sud con lo Sporting, e da Caslano inizieremo a internazionalizzarci. Il Quanta Club rimane la nostra casa e ci auguriamo possa restarlo a lungo: è il nostro centro operativo per le attività dedicate a over 16 e atleti professionisti, dove l’offerta cresce e noi cresciamo insieme a loro. Gli altri due centri, invece, ci danno l’occasione per strutturare un’academy giovanile, aggiungendo nuovi settori al nostro ecosistema”.

Nel dettaglio, l’offerta accademica MXP verrà completata con la nascita – allo Sporting Milano 3 e al Tennis Caslano – delle Junior Academy, un nuovo percorso strutturato con proposte specifiche per under 10, under 12 e under 14. Per ciascuna categoria verranno accolti non più di 4 ragazzi, in modo da garantire la qualità ideale e grande attenzione individuale. “Si tratta – continua Brigo – di percorsi premium: a Milano 3 creeremo una proposta didattica esclusiva, strutturata con allenamenti, sessioni individuali, preparazione atletica e stage con i coach MXP. Il responsabile sarà Stefano Parini, che collaborerà attivamente con tutti noi. Il progetto ci permetterà di distinguerci dagli altri, perché presteremo enorme attenzione ai più piccoli: un settore nel quale entriamo partendo subito fortissimo”. Lo stesso concept sarà proposto anche a Caslano. “Per MXP si tratta di un upgrade importante, che ci permette di svilupparci in maniera verticale, abbracciando tutte le fasce d’età. Lavoreremo con l’idea che un bambino possa, sin dagli 8 anni, trovare da noi un percorso altamente qualificato in grado di accompagnarlo dall’avviamento al professionismo”.

La terza novità riguarda invece il Quanta Club, con la nascita della Uni Academy: un programma di allenamenti mattutini riservati a giocatori e giocatrici universitari di seconda categoria, seguiti direttamente dai coach dell’Academy di MXP. “Dopo aver proposto con successo la pre-Academy per atleti under 16-18 – dice ancora Brigo –, abbiamo pensato a quei tanti atleti di seconda categoria che studiano, ma desiderano continuare a impegnarsi seriamente nel tennis. Pertanto abbiamo costruito una proposta ad hoc anche per loro, che al Quanta Club sarà affiancata ai settori full time e pre-academy. Un altro modo per ampliare l’offerta, continuando a crescere”. Proprio come MXP sta facendo ripetutamente sin dalla sua fondazione, datata 2020.

