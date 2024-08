Il cuore di Sinner: battuto Zverev, finale a Cincinnati e n.1 blindato

Jannik Sinner vola in finale nel Masters 1000 di Cincinnati, centrando la sua quinta finale di questo fin qui magico 2024 per lui. L’azzurro ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in tre set: 7-6 (9) 5-7 7-6 (4) dopo una battaglia durata tre ore e quattro minuti, in una partita iniziata in salita ma che Sinner è riuscito a portare a casa, sfatando anche il tabù contro il tedesco, contro il quale aveva perso gli ultimi quattro match.

Con questo risultato l’altoatesino è sicuro di rimanere numero uno del mondo anche dopo la fine degli Us Open, dato che Zverev era l’unico che in teoria poteva superarlo, a patto di arrivare almeno in finale a Cincinnati e vincere lo slam a New York. Per Sinner quella di questa sera contro uno tra Tiafoe e Rune, sarà la quinta finale in un Masters 1000, con due vittorie e due sconfitte fino ad ora. Forse mai, come in questo torneo, Jannik ha dimostrato quanto conti la testa e la giusta determinazione, fattori che gli consentono di vincere anche oltre quelli che sono i suoi attuali limiti fisici.

