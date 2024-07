Parigi 2024 – Day 2: i video del giorno dal torneo Olimpico La vittoria di Musetti, i rimpianti di Vavassori e Bolelli. Ogni giorno da Parigi i migliori video del torneo olimpico di tennis.

Day 2 – Domenica 28 luglio 2024

Giornata positiva che lascia un po’ l’amaro in bocca sul finale per il tennis azzurro alle Olimpiadi. Se da un lato le belle vittorie di Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Matteo Arnaldi in singolare ci fanno gioire, non mancano i rimpianti per la coppia Bolelli-Vavassori in doppio, dove erano la prima testa di serie con speranze di medaglia. Gli azzurri però si sono arresi al super tiebreak agli spagnoli Carreno Busta-Granollers.

Tra i big avanza Rafa Nadal, che prenota il secondo turno di lusso contro il rivale di sempre Novak Djokovic: sarà la loro 60esima sfida in carriera. Bene anche il campione olimpico in carica Sascha Zverev.

L. Musetti b. Monfils 6-1 6-4

R. Nadal b. M. Fucsovics 6-1 4-6 6-4

P. Carreno Busta / M. Granollers b. A. Vavassori / S. Bolelli 2-6 7-6(5) 10-7

A. Murray / D. Evans b. T. Daniel / K. Nishikori 2-6 7-6(5) 11-9

