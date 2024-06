Sinner vince ad Halle, Alcaraz perde al Queen’s. Lo spagnolo lunedì scenderà a numero 3 Sinner batte Marozsan e vola ai quarti ad Halle. Alcaraz eliminato all'esordio al Queen's dove difendeva il titolo.

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del «Terra Wortmann Open», Atp 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2.411.390 euro. Il quasi 23enne tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e leader della classifica mondiale, ha superato al secondo turno (ottavi) l’ungherese Fabian Marozsan in tre set, con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3.

Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, sesta forza del seeding, ed il tedesco Jan-Lennard Struff, autore all’esordio dell’eliminazione di Luciano Darderi. Ai quarti anche il compagno di doppio di Sinner, Hubert Hurkacz: il polacco, quinto favorito del torneo, si è imposto per 7-6(3) 6-4 sul qualificato australiano James Duckworth.

Una sconfitta di Carlos Alcaraz è sempre una sorpresa, ma in questo caso lo è forse un po’ di meno. Intanto il suo avversario, Jack Draper, che ha battuto lo spagnolo in due set negli ottavi di finale del Queen’s 7-6 (3) 6-3, è forse oggi il giocatore più in forma in assoluto su erba (domenica ha vinto il torneo di Stoccarda). Inoltre per stessa ammissione del numero due del mondo (ma che da lunedì scenderà a numero 3, a causa dei punti persi in questo torneo, vinto nel 2023) la preparazione per il Queen’s non è stata, diciamo così, perfetta, dal punto di vista fisico e mentale. Fatto sta che l’imbattibilità di Alcaraz sull’erba si ferma a 13 incontri (non perdeva dall’ottavo di finale del 2022 a Wimbledon contro Sinner) e probabilmente a Londra è scattato un campanello d’allarme per il campione in carica dei Championships.

