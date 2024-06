Il primo titolo della domenica italiana sul verde: vincono Bolelli e Vavassori ad Halle!

La giornata delle finali per il tennis italiano inizia come meglio non si potrebbe: vittoria del doppio azzurro Bolelli/Vavassori nel 500 di Halle per 7-6 7-6 sulla coppia tedesca composta da Krawietz/Puetz (potrebbe essere stato un antipasto di Parigi 2024).

Vittoria più importante per la coppia azzurra che finora aveva trionfato soltanto in tornei 250: match che si è concluso, in entrambi i parziali, al fotofinish.

0 palle break nel primo parziale che si risolve per 7-3 al tie break grazie ad una super risposta di Vavassori che spezza l’equilibrio nel jeuf decisiv nel settimo punto: poi risposta steccata ma vincente di Bolelli che garantisce l’allungo decisivo ai due prima di chiudere.

Secondo set più sofferto per i nostri giocatori con i tedeschi che conquistano 3 palle break nel settimo gioco con Simone al servizio: due time violation per il nostro giocatore che è costretto a giocare, la terza ed ultima palla break con la seconda di servizio.

Ace e game tenuto alla grandissima da parte di Bolelli.

Si arriva al tie break anche questa volta con l’equilibrio che si spezza grazie ad una grandissima risposta di rovescio di incontro del più adulto dei nostri portacolori nell’undicesimo punto che gli garantisce la possibilità di servire per il match: prima di servizio e volèe vincente di Vavassori…game, set and match!

