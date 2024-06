Bene la prima uscita da numero 1 di Sinner, Musetti si riscatta

Seconda settimana sull’erba, antipasto sempre più sostanzioso prima del piatto forte di Wimbledon, e si intravedono i big. In verità aveva giocato già Medvedev ieri, ma il russo sull’erba, nonostante la semifinale di Church Road dello scorso anno, non è certo tra i favoriti. Ad ogni modo tra Halle e Londra oggi giocavano i primi due del ranking, che hanno portato a termine i loro incontri senza grandi problemi. Forse qualcuno avrebbe potuto averlo Sinner, testa di serie numero 1 ad Halle, che dopo aver perso il primo set al tiebreak era andato sotto 0-40 al quinto game del secondo contro Griekspoor, brutto cliente sull’erba. Il neo numero 1 del ranking ha alzato la soglia d’attenzione e con due prime robuste ha messo a posto le cose. Nel game successivo Sinner sulla sua prima palla break del match si è prodotto in un recupero spettacolare con tuffo annesso che ha avuto l’effetto di avvilire l’olandese. Punto molto bello che ha praticamente chiuso il match, perché Griekspoor è rimasto su quel punto e non ha più opposto resistenza.

A qualche centinaio di chilometri di distanza, al Queen’s, bella prova di Musetti, che dopo aver perso il primo set contro de Minaur, fresco vincitore di S-Hertongebosch, ha trovato il ritmo dei giorni belli. Difficile dire quanto de Minaur abbia sentito il peso, magari mentale, del torneo chiuso appena l’altro ieri, visto che fino al break di Musetti l’australiano sembrava in totale controllo del match. Sia come sia, Musetti ha salvato due forse definitive palle break nel secondo e nel quarto game e poi è iniziato lo show, con il povero de Minaur impossibilitato ad opporre una qualche forma di resistenza. Con Musetti meglio però andarci cauti, visto come il toscano non riesca a liberarsi di una certa incostanza, adesso pure all’interno dello stesso match.

Al Queen’s, appena mezz’ora da Church Road, in campo anche Arnaldi, con l’altro protagonista della finale di S-Hertongebosch, Ugo Humbert. Partita tiratissima risolta al tiebreak dall’italiano, che ha annullato un match point sul servizio del francese.

Per Berrettini invece probabilmente si dovrà attendere domani, vista la pioggia di Halle.

ATP Halle, primo turno

[1] J. Sinner b. T. Griekspoor 6-7(8) 6-3 6-2

[WC] H. Squire vs [6] S. Tsitsipas

C. Eubanks b. P. Martinez 6-3 6-4

[7] A. Bublik b. [Q] M. Purcell 7-6(1) 6-4

[Q] J. Duckworth b. [WC] J. Fonseca 6-4 6-4

[SE] M. Berrettini vs [Q] A. Michelsen

M. Giron b. [4] A. Rublev 6-4 7-6(5)

A. Fils b. T. Machac 6-4 6-4

[Q] O. Otte vs [2] A. Zverev

ATP Londra, Primo turno

[1] C. Alcaraz b. F. Cerundolo 6-17-5

M. Navone vs J. Draper

A. Tabilo b. A. Davidovich Fokina 7-6(6) 3-6 6-1

[5] T. Paul b. S. Baez 6-4 6-4

P. Korda b. K. Khachanov 7-5 7-6(5)

M. Arnaldi b. [8] U. Humbert 3-6 6-1 7-6(6)

[WC] A. Murray vs [Q] A.Popyrin

[4] T. Fritz b. [Q] T. Daniel 6-3 6-3

B. Shelton vs G. Mpetshi Perricard

B. Harris b. T. Etcheverry 6-4 3-6 6-3

[SE] B. Nakashima b. [WC] D. Evans 4-6 6-3 rit.

L. Musetti b. [2] A. de Minaur 1-6 6-4 6-2

