Roland Garros: ottimo esordio per Sonego, fuori Nardi

Grande inizio di Roland Garros per Lorenzo Sonego che, reduce da un periodo negativo, sovverte i favori del pronostico ed elimina il numero 1 di Francia Ugo Humbert che quest’anno l’aveva anche battuto a Montecarlo.

6-4 2-6 6-4 6-3 per l’azzurro che ha dominato il match a lunghi tratti, tranne nel secondo parziale quando la reazione d’orgoglio del padrone di casa ha avuto la meglio: ora per il torinese, che difende gli ottavi di finale in questo torneo (dove perse con Andrey Rublev), ci sarà la sfida, da favorito, contro il cinese Zhizhen Zhang (1-0 per il giocatore asiatico).

L’altra sfida Italia-Francia vede i galletti prendersi la rivincita: Muller, fin troppo nettamente, sconfigge Luca Nardi per 6-4 6-1 6-3: mai in partita il pesarese che ha perso 8 volte la battuta e ha commesso una marea di errori, tattici soprattutto, forzando spesso senza motivo. Dall’infortunio patito a Bucarest contro Thiago Seyboth Wild, Nardi ha perso 3 match su 4 e sembra lontano parente del giocatore ammirato fino a quel momento in stagione.

In apertura di giornata vittoria in 4 set per Rublev che ha sconfitto il giapponese Taro Daniel lasciando per strada il secondo set al tie break: ora per lui ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che oggi ha vinto in 5, in rimonta, contro l’argentino Tirante.

Tra i big in campo, vittorie nette per Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov: lo spagnolo, dopo aver perso la battuta nel gioco d’apertura, lascia soltanto altri 3 game all’americano Wolf, chiudendo per 6-1 6-2 6-1. Al prossimo turno per lui l’olandese Jasper De Jong che a sorpresa ha sconfitto Jack Draper: il britannico, sotto di 2 set, rimonta e porta al quinto il qualificato Jasper che però, con un sussulto d’orgoglio, ottiene il break decisivo nell’ottavo gioco e chiude il parziale decisivo per 6 giochi a 3. Vittoria netta anche per Dimitrov con un perentorio 6-4 6-3 6-4: al prossimo turno per lui le cose iniziano a diventare serie perché dovrà affrontare l’ungherese Fabio Marozsan che oggi ha disposto facilmente del kazako Mikhail Kukushkin.

L’unico big ad aver sofferto quest’oggi è stato Hurkacz che si è trovato ad un set dalla sconfitta: dopo aver pareggiato il set di svantaggio, ha perso 6-3 il terzo prima di alzare definitivamente i giri del motore.

6-0 6-3 nel quarto e nel quinto parziale e secondo turno conquistato: al prossimo turno affronterà Nakashima che ha disposto in 4 del connazionale Moreno de Alboran.

Da segnalare la stoica vittoria di Richard Gasquet che, in 3 ore e 20 minuti, ha avuto la meglio di Borna Coric per 7-6 7-6 6-4: match dominato dal francese, che nei primi due parziali poteva finire in maniera anche più netta. Nel terzo il croato reagisce, conquista un break di vantaggio, ma oggi il suo livello è davvero mediocre: con un grandissimo passante di rovescio quasi dai teloni (un classico per lui) Gasquet suggella la grande vittoria che gli garantisce il secondo turno presumibilmente contro Sinner.

Dalla stessa categoria