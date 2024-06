Bravo comunque Jannik, ci vediamo a Wimbledon

Sinner non ce l’ha fatta, nonostante il tifo che in ultima battuta era tutto per lui ha dovuto cedere allo spagnolo Carlos Alcaraz il quale essendo più preciso e spietato nei punti di maggiore importanza ha riportato a casa la partita con il punteggio di 26 63 36 64 63.

Quindi lunga battaglia e si che durante il match avevamo festeggiato la seconda finale italiana infatti la Paolini e la Errani hanno battuto la coppia Ruse/Kostyuk proprio mentre il nostro Sinner combatteva contro lo spagnolo.

Adesso Jannik si concentrerà sui campi verdi giocherà ad Halle prima di arrivare nel tempio di Wimbledon e vedremo cosa succederà. Di certo conoscendolo non si abbatterà più di tanto e ricomincerà a lavorare sodo come suo solito e sicuramente arriverà preparato anche sui verdi campi Londinesi. Certo rimane un pò di amaro in bocca qua a Parigi potevamo avere anche un finalista maschile ma ci addolciremo ugualmente la bocca tifando la nostra Paolini ed a seguire il nostro doppio maschile e femminile. Scusate se è poco.

