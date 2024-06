Errani e Paolini ko in finale: Gauff e Siniakova trionfano in doppio

Nemmeno Sara Errani e Jasmine Paolini sono riuscite purtroppo a cambiare il trend che aveva visto l’Italia arrivare in fondo in tre competizioni su quattro al Roland Garros ma perdendo poi l’atto decisivo. Non c’è magari troppa sorpresa perché se Paolini ieri era chiamata a una missione impossibile contro Iga Swiatek oggi, assieme a Errani, erano comunque sfavorite contro Coco Gauff e Katerina Siniakova, ma quel primo set durato circa un’ora ha segnato l’intera partita.

Un 7-6(6) 6-3 che ha premiato il duo ceco-statunitense, unitosi proprio in occasione di questo torneo a causa dei grandi ribaltamenti delle migliori coppie di doppio femminile in questa stagione. Gauff, che comunque si sta dedicando abbastanza assiduamente alla specialità, da due anni circa giocava i doppi con Jessica Pegula ma gli ultimi mesi della compagna, tra le rivelazione che comunque avrebbe disputato molti meno doppi impegni e il recente infortunio al collo hanno costretto Coco a girovagare. A Roma fece finale con Erin Routliffe, che era stata campionessa allo US Open con Gabriela Dabrowski prima di separarsi nell’anno olimpico, qui invece si è unita a Siniakova che dopo tanti anni con Barbora Krejcikova si è separata un po’ bruscamente per unirsi a Storm Hunter, vittima però della rottura del tendine d’achille ormai due mesi fa.

Gauff e Siniakova, in ogni caso, sono due giocatrici che in doppio sanno tenere piuttosto bene il campo e con un buon servizio della statunitense e piazzamento a rete della ceca hanno poi affinato l’intesa in un torneo quasi dominato al di là dell’incertezza nel primo set della semifinale contro Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Oggi, come detto, a pesare è stato il primo parziale dove Errani e Paolini non sono riuscite a spuntarla in una fase sempre molto equilibrata e nel secondo hanno mano a mano perso intensità. È il primo titolo Slam nella speciailtà per Gauff, che a 20 anni ha già così ottenuto vittorie sia in singolare sia in doppio.

