L’Impero Azzurro colpisce ancora!

Gironata storica oggi a Parigi, ed è la seconda dopo l’annuncio di ieri che ha issato al numero 1 del mondo il nostro Jannik Sinner. Il colore azzurro ha brillato sul Roland Garros. Infatti alla fine avremo rappresentanti nelle semifinali di quasi tutte le discipline.

Sinner semifinale maschile,Paolini semifinale femminile, Bolelli/Vavassori semifinale doppio maschile e dulcis ii fundo Paolini/Errani semifinale doppio femminile. Roba da non credere. Ma andiamo per ordine: Sinner l’avevamo celebrato ieri con la conquista dello scranno più alto del mondo, quindi di seguito abbiamo avuto una grande Jasmine Paolini che giocando una partita pressochè perfetta contro una fallosa Ribakina (n.4 del mondo…..) ha raggiunto la semi in mezzo agli applausi di tutto il campo centrale. Simone e Andrea che sul vicino campo Philipe Mathieu regolavano la coppia Ram/Salisbury con il punteggio di 1 6 6 3 6 4 ed infime le nostre Errani ed un irriducibile Paolini battevano con un netto 63 63 la coppia Navarro/Snaider.

Insomma un tripudio italiano come mai era avvenuto e adesso? Adesso dovremo aspettare domani per conoscere se Jasmine opposta alla nuova leva Mirra Andreeva ci regalerà l’ennesimo miracolo tennistico cosi come sempre nella giornata di domani vedremo se Bolelli/Vavassori andranno verso la seconda finale slam consecutiva dopo quella persa a Melbourne ad avranno davanti una delle coppie più forti di sempre Bopanna/Edben. Venerdi invece ci sarà il responso maschile in quella che molti considerano la finale vera del Roland Garros 2024 e cioè il match clou Sinner/Alcaraz ed anche la semi del doppio femminile Errani/Paolini contro Ruse/Kostyuk che hanno oggi approfittato del ritiro del Andreeva/Svonareva. Che dire alla fine nei prossimi giorni il cielo di questo slam potrebbe colorarsi di un azzurro ancora più intenso che se ce fosse bisogno porterebbe in alto il nostro tennis che già governa il trono con King Sinner. Staremo a vede intanto. Bravi tutti.

Dalla stessa categoria