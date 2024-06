Paolini super: finale anche in doppio, caccia al titolo con Errani

Jasmine Paolini potrebbe ripetere l’impresa riuscita per ultima a Barbora Krejcikova, al Roland Garros del 2021, quando la ceca partendo completamente fuori dai riflettori nel tabellone di singolare trovò una incredibile doppietta vincendo sia in singolare sia in doppio.

La toscana, ieri straordinaria nel suo 6-3 6-1 a Mirra Andreeva per la prima finale Slam della carriera in singolare, oggi in coppia con Sara Errani ha conquistato la prima anche in doppio con la rimonta vincente per 1-6 6-4 6-1 contro Marta Kostyuk ed Elena Gabriela Ruse. Ci sono volute poco più di due ore ma dopo l’ultimo scambio vinto da Errani sulla diagonale mancina contro Kostyuk, che ha affossato in rete il rovescio, il duo italiano ha allargato le braccia dalla gioia prima di lasciarsi andare a un grande abbraccio.

Jasmine, così, sarà in campo sia domani alle 15 per tentare la grande impresa contro Iga Swiatek che a sua volta andrà a caccia del terzo titolo consecutivo al Roland Garros, il quarto in cinque anni, e domenica avrà l’ultimo ostacolo di fronte a sé anche nel tabellone di doppio quando lei ed Errani affronteranno la vincente della seconda semifinale, che vede Coco Gauff e Katerina Siniakova opposte a Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide.

