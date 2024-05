Roland Garros, day-1: risultati del tabellone di singolare femminile

[PR] N. Osaka b. L. Bronzetti 6-1 4-6 7-5

[LL] J. Fett b. J. Bouzas Maneiro 6-2 3-6 7-5

M. Bouzkova b. [29] V. Kudermetova 6-4 6-4

V. Golubic b. [24] B. Krejcikova 7-6(3) 6-4

Wang Xin. vs [Q] J. Niemeier

[Q] O. Danilovic b. M. Trevisan 6-1 6-2

D. Vekic b. L. Tsurenko 6-5 ritiro

[18] M. Kostyuk b. [Q] L. Pigossi 7-5 6-7(4) 6-4

[32] K. Siniakova b. [LL] D. Galfi 7-5 7-6(3)

[WC] C. Paquet b. D. Shnaider 6-3 6-1

[Q] K. Volynets vs [PR] A. Krunic

[Q] T. Zidansek b. [PR] A. van Uytvanck 6-2 2-6 6-1

Wang Y. b. M. Timofeeva 6-3 6-3

[30] D. Yastremksa b. [PR] A. Tomljanovic 3-6 6-3 6-3

[PR] A. Anisimova b. [Q] R. Sramkova 7-6(6) 6-4

[9] A. Ostapenko b. J. Cristian 6-4 7-5

C. Tauson b. T. Maria 6-2 6-3

S. Kenin b. L. Siegemund 4-6 6-2 6-2

[21] C. Garcia b. [Q] E. Lys 4-6 7-5 6-2

Wang Xiy. b. Bai Z. 7-5 6-7(3) 6-3

