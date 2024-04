WTA Stoccarda: Paolini travolge Errani in 45 minuti

Non c’è stata alcuna storia nel derby a tinte azzurre del primo turno del WTA 500 di Stoccarda. Jasmine Paolini, in questo momento della sua carriera, ha la forza e la qualità per non pagare dazio contro i tentativi di Sara Errani di contenere la sua aggressività e cercare di allungare lo scambio per variare con le sue traiettorie molto arrotate.

Il risultato è netto, 6-1 6-0 in tre quarti d’ora, ma nei fatti giusto perché la differenza che si è vista in campo tra le due era tanta. Paolini ha tenuto un livello tra servizio e dritto irraggiungibile per Errani, divenuta troppo velocemente suo malgrado una spettatrice non pagante per la facilità con cui Jasmine pescava l’angolo e faceva finire il punto.

La toscana è sembrata muoversi davvero bene, oltretutto, alla prima volta su un campo comunque particolare con da un lato un gigantesco maxischermo e tante luci attorno alle macchine esposte che pur non le hanno creato fastidio. E così, con una nettissima vittoria contro la compagna di doppio, è cominciato il suo cammino a Stoccarda. Ad attenderla al prossimo turno ci sarà Ons Jabeur o Ekaterina Alexandrova.

Dalla stessa categoria