WTA Stoccarda: Noskova vola, male Ostapenko. Mertens sfiderà Swiatek

Si è conclusa la prima vera giornata del WTA 500 di Stoccarda, dopo l’antipasto di ieri e le prime partite a inaugurare l’edizione numero 47 del torneo tedesco.

La vera notizia di giornata è l’uscita di Aljona Ostapenko, numero 8 del seeding, franata contro una Linda Noskova dal canto suo sempre più convincente. Sorprende ma fino a un certo punto quel 6-3 6-1 che la ceca ha rifilato alla lettone, lei in serata no fin dai primi punti e mai capace di attivarsi davvero malgrado diverse palle break avute in risposta. La ventenne che a inizio anno ha colto un successo pesantissimo contro Iga Swiatek all’Australian Open, è in rotta di collisione proprio con la polacca e sarebbe la quarta volta stagionale su sei tornei nel circuito WTA disputati dalla numero 1 del mondo.

La partita da parte sua è stata con tanta buona concentrazione e qualità, chiamata a resistere quando Ostapenko cercava di aggredire, subendo qualche accelerazione importante, ma facendo spesso la voce grossa da fondo campo tra servizi vincenti e accelerazioni precise. La sua prossima avversaria si scoprirà però solo domani, quando Angelique Kerber ed Emma Raducanu scenderanno in campo nel prime time di Stoccarda alle 18:30 ora locale.

In quel settore, appunto, c’è anche Swiatek che affronterà invece giovedì Elise Mertens. La belga ha vissuto un match un po’ altalenante contro Tatjana Maria, che ancora nelle gambe aveva le fatiche della trasferta in Billie Jean King Cup e dopo il pesante 6-1 nel primo parziale ha tentato una reazione, prendendosi anche il secondo, ma è comunque crollata perdendo 6-1 4-6 6-0. Iga ed Elise non si sono mai affrontate prima d’ora in carriera in singolare mentre c’è un precedente molto particolare in doppio perché al Roland Garros 2021 Swiatek, allora in coppia con Bethanie Mattek Sands, batté Mertens e Su Wei Hsieh per 5-7 6-4 7-5 rimontando da 1-5 nel set decisivo, salvando sei match point.

Tra le altre partite, data la vittoria netta di Jasmine Paolini contro Sara Errani per 6-1 6-0, da segnalare c’è soprattutto il netto 6-2 6-3 con cui Zheng Qinwen si è imposta contro Sorana Cirstea.

Risultati

E. Mertens b. [WC] T. Maria 6-1 4-6 6-0 (R2 vs [1] I. Swiatek)

L. Noskova b. [8] A. Ostapenko 6-3 6-1

J. Paolini b. [Q] S. Errani 6-1 6-0

[5] Zheng Q. b. S. Cirstea 6-2 6-3

[6] M. Vondrousova b. D. Vekic 6-4 6-3

