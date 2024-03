Giorgi vince e sfida Swiatek, Cocciaretto cede a Osaka. Ritirata Trevisan

Sarà Camila Giorgi a tenere a battesimo l’esordio della numero 1 del mondo, e recente campionessa a Indian Wells, Iga Swiatek nel WTA 1000 di Miami. L’azzurra, che già in California fu molto vicina da un match contro la futura vincitrice quando perse al secondo turno contro Linda Noskova (che per ironia della sorte potrebbe ritrovare qui al terzo turno, dovesse fare l’impresa venerdì), ha superato oggi con un bel match l’altra polacca Magdalena Frech.

Netto 6-4 6-2 per l’azzurra, che non ha mai concesso vere chance all’avversaria così arrivata a quattro sconfitte consecutive dopo un ottimo inizio di 2024 che l’aveva proiettata fin dentro la top-50 per la prima volta in carriera. A proposito di ranking, pur con una vittoria contro Swiatek Camila sarebbe ancora fuori dalle prime 100 del mondo essendo precipitata dopo non aver difeso il titolo vinto un anno fa nel WTA 250 di Merida. In ogni caso, sarà la prima volta per Giorgi contro una numero 1 del mondo dopo oltre due anni, dal terzo turno dell’Australian Open 2022 contro Ashleigh Barty in cui perse 6-2 6-3. Non ha mai vinto contro una numero 1 WTA in cinque precedenti confronti.

Male invece le altre due italiane, con Elisabetta Cocciaretto che ha fatto quanto ha potuto ma la maggiore potenza e qualità di Naomi Osaka sono spesso emerse dando alla giapponese un buon 6-3 6-4 conclusivo per sfidare al secondo turno Elina Svitolina, numero 15 del seeding. Ritirata invece Martina Trevisan, quando il punteggio nel match contro la qualificata Storm Hunter vedeva l’australiana avanti 6-3 3-0. Sarà quest ultima la prima rivale di Emma Navarro, numero 20 del seeding.

Risultati (avversarie al secondo turno)

C. Giorgi b. M. Frech 6-4 6-2 ([1] I. Swiatek)

[Q] M. Timofeeva b. V. Gracheva 6-3 6-3 ([26] L. Noskova)

[PR] S. Rogers b. [WC] L. Fruhvirtova 4-6 6-4 6-1 ([21] A. Pavlyuchenkova)

D. Vekic b. Ka. Pliskova 6-4 2-6 6-2 ([14] E. Alexandrova)

[WC] K. Volynets b. S. Kenin 6-2 4-6 6-3 ([12] J. Paolini)

[Q] S. Hunter b. M. Trevisan 6-3 3-0 ritiro ([20] E. Navarro)

[Q] E. Arango b. T. Maria 6-2 6-3 ([31] L. Fernandez)

L. Zhu b. M. Bouzkova 6-2 6-4 ([5] J. Pegula)

[Q] N. Podoroska b. A. Krueger 6-4 6-2 ([3] C. Gauff)

A. Rus b. S. Sorribes Tormo 6-0 6-3 ([29] M. Kostyuk)

V. Tomova b. [LL] T. Korpatsch 6-2 6-4 ([15] E. Svitolina)

[Q] C. Liu b. P. Martic 6-4 6-1 ([10] D. Kasatkina)

S. Stephens vs [PR] A. Kerber 6-2 6-3 ([19] S. Cirstea)

D. Collins b. [LL] B. Pera 3-6 6-1 6-1 ([30] A. Potapova)

E. Avanesyan b. [WC] E. Andreeva 6-0 3-6 6-1 ([6] O. Jabeur)

