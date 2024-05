Sabalenka al fotofinish, Rybakina si mangia le mani: finale Aryna contro Swiatek

Dovevano esserci fuochi d’artificio nella seconda semifinale del WTA 1000 di Madrid, e così è stato. Partita a tratti spettacolare, a tratti incredibile, a tratti rovinosa tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, con la campionessa in carica che sta vivendo un torneo colmo di sali-scendi, momenti delicati, attimi dove sembra a un passo dal capitolare, e invece è di nuovo in finale. Sarà la terza volta per lei all’ultimo atto del torneo spagnolo, la seconda consecutiva e per il secondo anno di fila contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek.

(aggiornamenti a breve)

