Australian Open: Bolelli e Vavassori in semifinale in doppio

Dopo Jannik Sinner altri due azzurri in semifinale a Melbourne. Simone Bolelli e Andrea Vavassori avanzano infatti al penultimo atto nel torneo di doppio degli Australian Open dopo aver sconfitto nei quarti le teste di serie numero 8 Krawietz-Puetz con il punteggio di 7–5 6-4 in 1 ora e mezza di gioco.

Gli highlights del match

Ora la coppia azzurra, autrice fin qui di una grande cavalcata, dovrà affrontare un altro duo tedesco (quello formato da Hanfmann e Koepfer) per provare ad accedere alla finale.

Per Bolelli è la quinta semifinale in carriera in doppio in uno Slam, la terza a Melbourne, dove nel 2015 portò a casa il trofeo in coppia con Fabio Fognini.

