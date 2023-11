Osaka: ufficiale il rientro al torneo WTA di Brisbane del 2024

Naomi Osaka aveva da tempo annunciato la volontà di rientrare alle competizioni già dal gennaio 2024 e sembrava inizialmente profilarsi un rientro alla United Cup, dove si era segnata, ma non ha avuto fortuna. Così, come notevole piano B, è arrivato l’annuncio della sua partecipazione al WTA 500 di Brisbane che farà il suo ritorno nel calendario dopo quattro anni di pausa tra ATP Cup, covid-19 e United Cup.

L’ex numero 1 del mondo, diventata mamma da qualche mese, sta cercando di riproporsi in ottica 2024 e riavrà con sé Wim Fissette, coach che tra 2020 e 2021 l’aveva condotta alla vittoria di due titoli Slam e le era stato vicino anche nei momenti della sua crisi personale prima della pausa per la gravidanza. Ci sono grandi ambizioni per la giapponese, con già i primi mezzi proclami di voler tornare per vincere ed essere numero 1 del mondo. Troverà un circuito abbastanza cambiato rispetto a uno/due anni fa, con la competizione ulteriormente aumentata sul cemento, terreno dove a tratti era dominante.

La United Cup poteva essere un terreno migliore per una semplice questione che le garantiva almeno due partite di singolare, mentre prendere parte a un “normale” evento del circuito WTA ovviamente la spinge a dover vincere per giocare.

Oltre a lei, l’altra giocatrice già annunciata dal torneo del Nuovo Galles del Sud è Victoria Azarenka, campionessa da quelle parti nel 2015.

