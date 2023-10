A Bercy l’ultimo Masters 1000 del 2023 si preannuncia bellissimo sin dall’inizio

Sorteggiato il tabellone di Parigi Bercy e davvero, se solo i giocatori riescono a mantenere una condizione decente, potremmo divertirci dall’inizio alla fine. Ci sono tutti i migliori e il sorteggio ha abbastanza equamente diviso le difficoltà di Djokovic e Alcaraz, questo grazie anche al fatto che adesso il divario tra la testa di serie numero 3 e la numero 4 non è così ampio, anche se ovviamente Sinner non è ancora all’altezza di Medvedev. Sinner è capitato con Djokovic che comunque prima dell’azzurro avrà Shelton e Rune, che sta faticosamente provando a riprendere una mezza stagione orribile. Ma, come al solito, proviamo con ordine, andando dall’alto in basso.

Djokovic comincia col bye ma già alla seconda partita troverà Shelton, posto che Davidovich Fokina non gli faccia un brutto scherzo. Quarto di finale contro Rune, che ha un tabellone abbastanza semplice, o Fritz se proprio in dirittura d’arrivo proverà ad agguantare i punti per le Finals torinesi. Quindi, si spera, Sinner, che ha un tabellone abbastanza agevole: McDonald, de Minaur e probabilmente Rublev.

Dall’altra parte Alcaraz potrebbe trovare subito Norrie, che ad inizio 2023 gli aveva dato più di qualche fastidio. Sulla sua strada anche Khakhanov e uno tra Tsitsipas e Zverev. Poi naturalmente Medvedev anche se il tabellone del russo non è semplicissimo. Prima la rivincita con Dimitrov o Musetti, poi potrebbe esserci Tiafoe o Jarry e quindi Ruud o Hurkacz. C’è di meglio.

Per gli italiani abbiamo detto di Sinner e accennato al primo turno di Musetti contro Dimitrov. Rimane Arnaldi, che comincia contro Wawrinka e non è una partita chiusa. Poi ci sarebbe Rune, chissà. La speranza è che arrivi anche Sonego, che nelle qualificazioni ha trovato però Thiem.

Ecco i probabili accoppiamenti a partire dagli ottavi:

[1] N. Djokovic vs [15] B. Shelton

[9] T. Fritz vs [6] H. Rune

[4] J. Sinner vs [13] A. de Minaur

[12] T. Paul vs [5] A. Rublev

[8] C. Ruud vs [11] H. Hurkacz

[14] F. Tiafoe vs [3] D. Medvedev

[7] S. Tsitsipas vs [10] A. Zverev

[16] K. Khakchanov vs [2] C. Alcaraz

