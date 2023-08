WTA Montreal, tabellone: Wozniacki riparte contro una qualificata

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs bye

L. Zhu vs Ka. Pliskova

V. Gracheva vs S. Cirstea

A. Potapova vs [14] K. Muchova

[11] B. Haddad Maia vs P. Badosa

L. Fernandez vs [Q]

[Q] vs E. Svitolina

bye vs [8] M. Sakkari

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] J. Pegula vs bye

B. Pera vs L. Noskova

J. Paolini vs D. Vekic

V. Williams vs [14] M. Keys

[9] M. Vondrousova vs M. Sherif

C. Wozniacki vs [Q]

[Q] vs R. Marino

bye vs [6] C. Gauff

3° QUARTO DEL TABELLONE

[5] C. Garica vs bye

[Q] vs M. Bouzkova

A. Blinkova vs S. Zhang

E. Mertens vs [10] D. Kasatkina

[16] V. Azarenka vs M. Linette

S. Stephens vs A. Kalinina

J. Brady vs A. Ostapenko

bye [3] E. Rybakina

4° QUARTO DEL TABELLONE

[7] P. Kvitova vs bye

[Q] vs B. Andreescu

[Q] vs L. Davis

L. Bronzetti vs [12] B. Bencic

[15] L. Samsonova vs K. Siniakova

M. Kostyuk vs Q. Zheng

P. Martic vs [Q]

bye vs [2] A. Sabalenka

