US Open, day 2: i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] C. Alcaraz b. D. Koepfer 6-2 3-2 rit.

L. Harris b. G. Pella 7-6(5) 6-4 6-4

B. van De Zandschulp b. J. Thompson 6-3 rit.

[26] D. Evans b. D.E. Galan 6-4 6-2 7-5

A. Fils b. [24] T. Griekspoor 4-6 6-3 5-7 6-4 7-5

M. Arnaldi b. J. Kubler 6-3 1-0 rit.

[Q] Y.H. Hsu b. T. Kokkinakis 6-3 6-4 3-6 6-3

[16] C. Norrie b. A. Shevchenko 6-3 6-2 6-2

[12] A. Zverev b. A. Vukic 6-4 6-4 6-4

D. Altmaier b. C. Lestienne 6-7(5) 6-3 6-1 6-2

A. Murray b. C. Moutet 6-2 7-5 6-3

[19] G. Dimitrov b. A. Molcan 6-7(9) 6-7(5) 6-1 7-5 7-6(9)

[30] T. Etcheverry b. [Q] O. Virtanen 6-3 6-7(3) 1-6 6-4 7-6(5)

S. Wawrinka b. Y. Nishioka 7-5 6-2 6-4

L. Sonego b. [Q] N. Moreno De Alboran 6-3 6-4 6-2

[6] J. Sinner b. Y. Hanfmann 6-3 6-1 6-1

[3] D. Medvedev b. A. Balazs 6-1 6-1 6-0

C. O’Connell b. M. Purcell 6-4 6-3 3-6 7-6(5)

[Q] F. Meligeni Alves b. [LL] J. Duckworth 6-4 7-6(11) 6-3

S. Baez b. [27] B. Coric 7-5 7-5 6-1

[23] J. Jarry b. L. van Assche 6-3 3-6 6-2 7-6(3)

[WC] A. Michelsen b. A. Ramos 6-4 6-3 6-4

Y. Wu b. D. Lajovic 3-6 6-4 2-6 6-4 6-2

[13] A. de Minaur b.[Q] T. Skatov 6-2 3-6 6-1 7-5

[WC] M. Mmoh b. [11] K. Khachanov 6-2 6-4 6-2

[WC] J. Isner b. F. Diaz Acosta 6-4 6-3 7-6(1)

J. Draper b. R. Albot 6-1 6-4 6-3

[17] H. Hurkacz b. M. Huesler 4-6 5-7 7-6(0) 6-3 6-1

M. Berrettini b. [29] U. Humbert 6-4 6-2 6-2

A. Rinderknech b. D. Schwartzman 6-3 6-4 6-2

G. Monfils b. [Q] T. Daniel 4-6 6-4 6-2 7-6(4)

[8] A. Rublev b. [LL] A. Cazaux 6-4 7-6(5) 6-1

Dalla stessa categoria