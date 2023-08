Grande Italia a Toronto, chi è favorito tra Sinner e Berrettini? Sarà una sfida inedita visto che i due azzurri non si sono mai affrontati nel circuito

Al ritorno in campo dopo l’ottavo di finale a Wimbledon, Matteo Berrettini spezza il tabù del cemento nordamericano. Quasi un anno e mezzo dopo l’ultima vittoria sul veloce in un Masters 1000 del Nord America (era il 2° turno di Indian Wells contro Harris), il romano torna al successo battendo il francese Gregoire Barrere, n. 58 della classifica mondiale, in due set (6-4, 6-3). Tanti aspetti positivi per Berrettini che ha giocato un grande tennis per un’ora e un quarto, mostrando sempre un ottimo atteggiamento. Matteo si regala così l’affascinante derby al 2° turno contro Jannik Sinner. Sarà una sfida inedita visto che i due azzurri non si sono mai affrontati nel circuito.

Inizia senza difficoltà anche per Musetti. L’azzurro, al debutto assoluto in Canada, ha eliminato all’esordio il giapponese Yoshihito Nishioka, n. 45 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 30 minuti di gioco. Una gestione oculata da parte del carrarino (è stato impeccabile al servizio con l’84% di resa con la prima, 11 ace e zero break concessi) che ha sfruttato i molteplici errori di Nishioka che ha messo a referto 29 errori gratuiti. Entrati in campo con un’ora di ritardo a causa della pioggia, Musetti e Nishioka hanno giocato un primo set equilibrato fino al decimo game. Sul 5-4 per l’azzurro, il giapponese ha concesso tre punti di fila che hanno portato Lorenzo alla vittoria del set. A senso unico, invece, il secondo parziale chiuso in poco meno di mezz’ora. Per Musetti è la prima vittoria su cemento outdoor in un Masters 1000 da Indian Wells 2022 (vittoria con Giron al 1° turno). Al secondo turno attende l’australiano Kokkinakis che ha battuto il cinese Zhang.

A completare la perfetta giornata azzurra ci ha pensato Matteo Arnaldi. Sceso in campo nella notte italiana, il sanremese ha battuto in poco più di un’ora e mezza di gioco il canadese Vasek Pospisil, con un doppio 6-4. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, Arnaldi si regala un secondo turno di altissimo livello contro Daniil Medvedev, n. 3 al mondo e secondo favorito del seeding.

Dalla stessa categoria