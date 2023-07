Wimbledon, day-5: i risultati del tabellone di singolare femminile

3° TURNO

[1] I. Swiatek vs [30] P. Martic

[23] M. Linette vs [14] B. Bencic

[11] D. Kasatkina vs [19] V. Azarenka

[WC] E. Svitolina vs [Q] S. Kenin

[4] J. Pegula vs E. Cocciaretto

L. Tsurenko b. A. Bogdan 4-6 6-3 7-6(20-18)

M. Vondrousova vs [20] D. Vekic

[32] M. Bouzkova vs [5] C. Garcia

2° TURNO

[7] O. Jabeur vs [Q] Z. Bai

B. Andreescu b. [25] A. Kalinina 6-4 4-6 7-6(7)

[Q] N. Stevanovic b. [LL] T. Korpatsch 7-5 7-5

[9] P. Kvitova b. A. Sasnovich 6-2 6-2

M. Kostyuk b. P. Badosa 6-2 1-0 ritiro

[25] M. Keys b. [Q] V. Golubic 7-5 6-3

D. Galfi b. J. Niemeier 4-6 7-6(3) 6-1

[21] E. Alexandrova b. M. Brengle 6-7(5) 7-6(4) 7-6(6)

A. Blinkova b. [29] I. C. Begu 7-5 6-3

[2] A. Sabalenka b. V. Gracheva 2-6 7-5 6-2

