Swiatek agli ottavi col brivido. Sifda Azarenka-Svitolina

Iga Swiatek torna agli ottavi di Wimbledon due anni dopo l’edizione 2021 e nella quarantunesima vittoria stagionale, ancora in due set, c’è il 6-2 7-5 che vale il terzo successo in altrettanti confronti diretti contro Petra Martic. In tutti questi dati positivi, però, c’è da rilevare come oggi la polacca sia stata diversa nell’atteggiamento dalle ultime prestazioni.

Contro Sara Sorribes Tormo al secondo turno, passati i primi game di assestamento, Iga è sembrata stare in campo come poche altre volte quest anno. Oggi aveva un volto un po’ più nervosa e in difficoltà. Già nel 6-2 del primo parziale c’è stato un po’ di impaccio in alcuni momenti dove la croata era molto aggressiva col dritto e costruiva il punto per avere la chance di attaccare da quel lato, poi nel secondo parziale i game andavano via per entrambe senza veri squilli. Una palla break annullata dalla numero 29 del mondo sull’1-1, una dalla numero 1 nel game successivo, con qualche errore di troppo per Iga.

Sul 3-3 Swiatek ha fatto il break che sembrava ipotecare il risultato, rispondendo vincente sulla palla break, ma sul 5-3 non ha concretizzato il match point mancando di poco, in lungolinea, una risposta di rovescio. Martic non stava mettendo molte prime palle di servizio, ma il suo servizio sapeva far male comunque e si è difesa bene. Prima del sorprendente blackout della polacca.

Da quel match point, Swiatek perderà nove punti di fila. Un evento abbastanza anomalo, dove il momento più “brutto” per lei è stato dallo 0-30 al controbreak subito sul 5-4 quando ha proprio buttato al vento due punti comodi. Era nel primo momento di tensione, se così si può definire, e si era aperta una voragine nella sua fiducia abbastanza inaspettata, cancellata (o quantomeno rappezzata) dal controparziale di altri nove punti consecutivi vinti dal 5-5 40-0 Martic. In quest altalena, aveva ritrovato la risposta e in un amen era risalita fino al 40-40, attaccando ancora e procurandosi una palla break concretizzata col dritto della croata volato via. Dopo il cambio campo, tre punti rapidi ed era 40-0. C’è comunque stato bisogno del quarto match point complessivo, ottenuto poi con una smorzata dell’avversaria che non ha passato la rete.

Non una partita comodissima, ed ecco che Swiatek è stata testata davvero anche su erba e ha ottenuto ora la prima vittoria contro una top-30 su questa superficie. Al prossimo turno il livello si alzerà ancora, perché troverà la numero 14 del seeding Belinda Bencic, oggi con una vittoria abbastanza agevole contro Magda Linette (numero 23, battuta 6-3 6-1).

Al quarto turno ci sarà anche Victoria Azarenka (6-2 6-4 contro Daria Kasatkina) che troverà per la sesta volta in carriera Elina Svitolina, contro cui è avanti 5-0 nei precedenti. L’ucraina ha sconfitto 7-6(3) 6-2 Sofia Kenin. Fuori invece la numero 5 del mondo Caroline Garcia, sconfitta 7-6(4) 3-6 7-5 contro Marie Bouzkova, che ha replicato il successo di 12 mesi fa in un’edizione di Wimbledon che la vide arrivare fino ai quarti di finale.

Dalla stessa categoria