Strepitosa Cocciaretto: a Losanna primo titolo WTA

A Losanna, in Svizzera, arriva il terzo sigillo italiano nella stagione 2023 del circuito WTA. Dopo Camila Giorgi a Merida e Lucia Bronzetti a Rabat è la volta di Elisabetta Cocciaretto, numero 42 del ranking, impostasi con un weekend spettacolare dove ha vinto due autentiche maratone, salvando match point in semifinale e rientrando da 2-4 nel set decisivo della finale.

7-5 4-6 6-4 il punteggio che le ha garantito oggi il successo ai danni della francese Clara Burel, numero 82 del mondo, anche lei proveniente da una semifinale molto dura ieri contro Alizé Cornet per 4-6 7-6(4) 6-3. Ieri la marchigiana ha invece battagliato per tre ore e mezza, più tutto il tempo “perso” a causa della pausa per pioggia, contro Anna Bondar che era avanti di un set e 3-0 e nel tie-break del secondo ha anche avuto match point col proprio servizio, sul 6-5. Quel 6-7(3) 7-6(6) 7-5 ha rappresentato paradossalmente lo slancio per Cocciaretto, che oggi ha dato tutto quello che ancora aveva dentro, e fisicamente è sembrata reggere piuttosto bene.

Sembravano entrambe stanche, soprattutto con l’andare avanti del punteggio, ma la voglia di lottare dell’azzurra ha tenuto aperto uno spiraglio anche quando Burel sembrava aver ribaltato l’inerzia da quel 7-5 di svantaggio al 6-4 4-2. L’azzurra ha capovolto tutto, col break per il 4-4 divenuto poi il preziosissimo 5-4 che al cambio campo ha scaricato tutta la pressione sulle spalle della transalpina e permesso a Elisabetta di assumere una posizione ancor più aggressiva, riuscendo ad andare a segno e gettarsi a terra lasciando finalmente andare tutta la sua gioia.

Vittoria pesantissima, anche perché ora l’azzurra “vede” la top-30, traguardo che dovrebbe divenire ufficiale domani e che se saprà mantenere ancora per qualche settimana potrebbe voler dire essere testa di serie allo US Open, con tutti i vantaggi che può portare.

Cammino di Elisabetta Cocciaretto (testa di serie numero 2)

R1: b. [WC] Celine Naef 3-6 7-6 6-4

R2: b. Julia Riera 6-1 3-6 6-3

QF: b. [8] Elina Avanesyan 7-5 6-3

SF: b. Anna Bondar 6-7(3) 7-6(6) 7-5

F: b. Clara Burel 7-5 4-6 6-4

