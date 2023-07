Se Federer batte ancora la pioggia…

L’unico che non vesta i colori della pioggia è lui, Roger

Federer, seduto accanto a Catherine principessa del

Galles (essere chiamata Kate, sappiate, non le piace

granché) per una volta dalla parte di qua, nel recinto

del Royal Box. Ha una giacca color crema, che spicca

tra i signori in grigio nuvolone che lo circondano.

Effetto Regina Elisabetta, si potrebbe dire, costretta

per anni a indossare vestiti dai colori improponibili,

celestini o gialli banana, per rendersi visibile a

distanza di chilometri. Uguale per Roger, che sotto il

tetto del Centre Court chiuso per pioggia era

impossibile perderlo di vista, anche se decidevi di

girare la testa dall’altra parte. È venuto per il premio

destinato a chi ha vinto più Championships, i suoi

sono otto e l’applauso è stato interminabile. Ma era

l’ultima occasione per darglielo, dal prossimo anno

rischiavano di dover raddoppiare la cerimonia e

accogliere anche Djokovic, che al momento è un

torneo sotto, ma tra due settimane, chissà…

La pioggia a Wimbledon fa parte del gioco. Entra

negli schemi tattici, li cambia, li stravolge, dirotta

capricciosamente i suoi effetti sull’uno o sull’altro dei

contendenti. Promuove e boccia, senza tener conto

dell’importanza dei nomi in campo. È democratica.

“Pioggia c’è quando divinità lassù fischia”, avrebbe

chiosato qualche allievo tennista di mister Boskov. Ma

a chi finirà per dare una mano, una spinta, o anche

soltanto un punto in più, nessuno può saperlo con

certezza.

Accade qualcosa del genere anche fra Berrettini e

Sonego, derby italiano numero 21 nei tornei dello

Slam. Il primo spruzzo giunge sul 5-4 per il torinese,

senza break, con i due che segnano in quel momento

il cento per cento di punti vinti con la prima di

servizio, quasi un’esagerazione. Il match si ferma sei

minuti appena, Mat e Sonny nemmeno escono dal

campo, e il tipo con il phon che sembra un bazooka,

visto ieri sul Centrale mentre Djokovic faceva teatro,

resta disciplinatamente in attesa. Si riprende,

Berrettini porta a casa il 5 pari, Sonego invece

s’inceppa, concede le prime due palle break

dell’incontro. Salva la prima con un ace, sulla seconda

Berrettini fa tutto giusto, crea un varco invitante per

piazzare il dritto in avanzamento, e lo sbatte fuori di

mezzo metro. Si arriva al tie break, e Matteo va

ancora avanti, ha un mini-break e lo spreca, due altri

errori di dritto lanciano Sonego, ma frena anche lui. A

parità di mini-break il punteggio offre al torinese la

prima palla del set. Non la sbaglia. E il temporale

irrompe finalmente sulla scena.

Si tracciano le prime indicazioni. Le poche partite

giocate rendono i dritti di Berrettini meno affidabili

del solito, e lo si è visto, ma dopo quindici giorni di

continue richieste del web di preparare i coccodrilli

tennistici per Matteo, pronto addirittura al passo

d’addio, lo rivediamo in campo di nuovo in grado di

fare partita. Il passo avanti mi sembra evidente. Sta a

lui ripartire, se non da Wimbledon, contro un Sonego

ben presente nel match, dai successivi tornei. Ma

l’incontro resta da giocare. Alle 18:32 il comunicato

dei referee lo sposta a domani. Alla fin fine la pioggia

potrebbe aver aiutato proprio Berretto, un po’ in

confusione (per desuetudine) quando si è trattato di

chiudere il conto.

Se la pioggia è democratica, molto meno lo sono i

tetti. Srotolati nei loro mille gangli, e posti Centre

Court e Numero Uno al riparo, hanno dato modo ad

Andy Murray, contro Peniston, di recitare nei panni di

se stesso, quello di un tempo però, o quasi. Davanti a

Federer rimasto a guardarlo, a fine match Andy ha

detto di sentirsi in forma come non gli capitava da

tempo. «Se c’è Roger che mi applaude, poi, tanto di

guadagnato. L’ultima volta, su questo campo, con lui

in tribuna, fu ai Giochi del 2012, per il match con

Wawrinka. E lui ovviamente tifava per Stan, mica per

me». Risate e applausi. Come vedere McCartney a un

concerto di Ringo Starr. Tra vecchi Fab, ci si capisce.

