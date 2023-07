Il ritorno di Berrettini, Sonego battuto! Questo Musetti sembra… Federer, niente da fare per Arnaldi Un Musetti in versione di grazia domina 6-4 6-3 6-1 lo spagnolo Munar e vola al terzo turno di Wimbledon per la prima volta in carriera

Un Musetti in versione di grazia domina 6-4 6-3 6-1 lo spagnolo Munar e vola al terzo turno di Wimbledon per la prima volta in carriera. Avanti, forse anche con un pò di sorpresa, Matteo Berretini, che ha battuto in 4 set nel derby Lorenzo Sonego. Niente da fare per Matteo Arnaldi.

IN AGGIORNAMENTO

