Musetti: “Cerco di giocare come Federer”

“Sto cercando di giocare come Roger Federer”. Lo confida Lorenzo Musetti in un’intervista rilasciata al sito dell’Atp.

“Mi piace tutto di lui, ma se devo evidenziare un aspetto direi che è il suo stile”, ha detto il 21enne di Massa, che debutterà oggi agli Internazionali di Roma.

“Roger è qualcosa di unico, la combinazione di divertimento ed eleganza, come la capacità di giocare rilassato e calmo. Cerco di essere come lui, ho meno controllo e a volte sono più nervoso in campo, quindi penso di poter fare meglio se mi confronto con Federer. Penso però che ci siano dettagli in cui abbiamo somiglianze, per esempio nei movimenti, che è qualcosa che ho sempre cercato di fare fin da piccolo”

