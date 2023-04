WTA Stoccarda, Sabalenka se la ride: “Oggi penso di aver giocato davvero molto bene”

Aryna Sabalenka è per il terzo anno consecutivo in finale nel WTA 500 di Stoccarda.

La bielorussa ha battuto 6-1 6-2 Anastasia Potapova e affronterà Iga Swiatek nella finale di domani, riedizione di quella giocata 12 mesi fa.

In conferenza stampa la numero 2 del mondo, alla domanda su cosa avesse funzionato così bene per creare un punteggio così netto, ha risposto ridendosela: “Oggi penso semplicemente di aver giocato troppo bene. Penso fossi molto concentrata dal primo punto e penso che ho cominciato subito a giocare bene. Non le ho nemmeno dato molto tempo, anche per questo è stato tutto molto veloce”.

A proposito invece delle difficoltà che le può dare Swiatek domani: “Stiamo parlando della numero 1 del mondo. Che può giocare un tennis piuttosto aggressivo e muoversi molto bene”. Infine, un commento su cosa c’è di diverso rispetto alla giocatrice che ha raggiunto la finale qui un anno fa: “Credo siamo due giocatrici completamente diverse. Lo scorso anno faticavo tanto, soprattutto col mio servizio oltre ad altre cose. Ora invece mi sento una persona molto, molto diversa. Mi sento molto più calma in campo, sto servendo meglio. Sì, completamente diversa”.